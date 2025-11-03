Фанаты ругали второй сезон «Дома дракона», а ведь зря: он наконец-то исправил самую грубую ошибку «Игры престолов»

Карлики, дракон и кукольник-волшебник: Михалкова и Трибунцев появятся в новой сказке в духе музыкальных фильмов СССР

Сербская звезда из «Балканского рубежа», Безруков и Кологривый: для НТВ сняли эпический сериал о будущем землян и цивилизациях с других планет

Netflix создал современный «Секс в большом городе»: сериал уже №1 в топе — 8,6 миллиона просмотров накопилось за 4 дня

Не выдумка Кинга: самый страшный момент 1 серии «Добро пожаловать в Дерри» – кошмарная реальность времен Второй мировой войны

Обожаемая Тарантино российская драма вышла ровно 15 лет назад: почему на Западе ее признали шедевром, а в России считают «псевдокино»?

«Худшая премьера осени»: у новинки Netflix невероятные 50 000 000 часов просмотра за 4 дня – но зрители бросают детектив уже на первой серии

Фильмов про Франкенштейна снято немало: свежий выйдет на Netflix уже в ноябре – но не все знают, кто это такой

2.7 млн рублей, и вы внутри: на какой вилле снимали «12 друзей Оушена» – раньше здесь был монастырь, а потом жил сам Висконти

Вы верили и молились пиратским богам, и он вернулся: дата выхода «Ван Пис» — Netflix не будет томить ожиданием