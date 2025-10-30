«Лост» с хоррор-начинкой или «Очень странные дела» для взрослых: почему стоит включить сериал «Извне» прямо сейчас

Теперь официально: Netflix и Финчер снимают продолжение «Однажды в… Голливуде» с Брэдом Питтом — дата премьеры уже известна

Некоторые их даже не различают, а ведь у них и возраст разный: кто старше — Пупсень или Вупсень

Российский мульт покорил всех — от Южной Кореи до Европы: «Холоп» рядом с ним просто отдыхает — он заработал в 20 раз меньше

Новым Джеймсом Бондом впервые станет девушка? Сидни Суини готова примерить роль шпионки с лицензией на убийство

Трус не играет в хоккей: а вот тест пройти может – вспомните 5 фильмов СССР со спортсменами в главных ролях

Планы по перезапуску «Клиники» трещат по швам: сняли всего 3 серии, а уже начались проблемы — фанаты умоляют все отменить

По США запустили ядерную ракету, долетит через 15 минут: что было дальше? Концовка «Дома динамита» совсем не оправдала надежд

Прощай, Мухич: не стало звезды «Полицейского с Рублевки» Романа Попова – актер перед смертью потерял слух и почти ослеп (видео)

«Инди всегда был готов умереть»: концовка хоррора «Глазами пса» не то, чем кажется – фильм вовсе не о «страшных призраках в доме»