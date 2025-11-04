Вам было жутко смотреть «Заклятие»? Актерам оказалось куда страшнее — всю чертовщину на съемках не стали показывать на экране

Для русских — просто лакомство, но турки сразу поняли мрачный смысл названия «Клюквенного щербета»: на родине сериала у ягод особое значение

«Черный телефон» снова зазвонит — и на этот раз прямо у вас дома: Universal готовит онлайн-премьеру, от которой вы не уснете

Наши фильмы смотрят не только в России: эти фильмы покорили иностранцев с первой секунды — выбор удивительный

Без пяти минут вестерн: экранизация Call of Duty вызовет вопросики у фанатов, зато фанаты «Йеллоустоуна» завизжат от восторга

Пять свитеров – пять эпох: попробуйте вспомнить советские фильмы по героям в теплых джемперах (тест)

Они стали настоящим адом для своих создателей: фильмы, на создание которых заняло ушли десятки лет

Танцуют все, а вот тест проходят лишь внимательные: вспомните, чего не хватает на 5 кадрах из фильма «Иван Васильевич»

«Невозможно отойти от экрана»: только две экранизации «Грозового перевала» получили выше 7,5 баллов — считаются лучшими

Впервые за 30 лет: Тарантино снялся в фильме со звездой «Зомби по имени Шон – но не ждите расчлененки и литров крови