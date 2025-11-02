Что сказала Маринетт на китайском в «Леди Баг»? Фанаты спорят, а китайцы разобрались — там нет ничего неприличного

От Парижа до Токио: как мультсериал «Леди Баг и Супер-Кот» стал настолько популярным

Игрушки оживают, снег искрится, а Орейро — Снегурочка: вышел трейлер предновогоднего фильма «Письмо Деду Морозу»

Проклятая роль, кома, жизнь в морге и слухи о смерти: что стало со звездой драмы «Любовь и голуби» после развала СССР

Гильермо дель Торо почти снял сиквел культового ужастика — студия не согласилась на проект по очень странной причине

Круче «Интерстеллара», «Начала» и «Довода» вместе взятых: Нолан считает другой свой фильм лучшим в карьере — вот только его «украл» Скорсезе

Те, кого нельзя называть: «Служебный роман» снят по пьесе, но у этих двух героев были реальные прототипы – их имена засекречены до сих пор

«Нужно посмотреть сразу все 16 серий»: в Корее еще 7 лет назад вышли свои «Очень странные дела» – не зря на IMDb у них 8.0

«Худший фильм»: в эту комедию Сталлоне обманом затащил Шварценеггер — собрал 3 «Малины», но россияне обожают

«Добро пожаловать в Дерри» хорош во всем, кроме одного: Стивену Кингу только аплодисменты — а вот HBO подвели