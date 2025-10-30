Меню
Фильмы
Дом ада. Спуск к дьяволу
Расписание сеансов Дом ада. Спуск к дьяволу, 2025 в Курске
30 октября 2025
Расписание сеансов Дом ада. Спуск к дьяволу, 30 октября 2025 в Курске
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Факты
Вся информация о фильме
Сегодня
28
Завтра
29
чт
30
сб
1
вс
2
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Дом ада. Спуск к дьяволу»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Синема 5 Курск
г. Курск, ул. Карла Маркса, 6, ТРЦ «Central Park»
2D
22:50
от 520 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Финник 2
Отзывы
2025, Россия, анимация, семейный
Август
Отзывы
2025, Россия, драма, исторический, военный
Первый на Олимпе
Отзывы
2025, Россия, драма
Алиса в Стране чудес
Рецензия
Отзывы
2025, Россия, мюзикл
Горыныч
Отзывы
2025, Россия, приключения, сказка
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Дракула
Рецензия
Отзывы
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Трон: Арес
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Песочный человек
Отзывы
2025, США, ужасы
Черный телефон 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Глазами пса
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы, триллер
Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 2
Рецензия
Отзывы
2012, США, мелодрама, фэнтези
