Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Дом ада. Спуск к дьяволу Расписание сеансов Дом ада. Спуск к дьяволу, 2025 в Курске 26 октября 2025

Расписание сеансов Дом ада. Спуск к дьяволу, 26 октября 2025 в Курске

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 25 Завтра 26 пн 27 вт 28 ср 29
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Дом ада. Спуск к дьяволу»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Синема 5 Курск г. Курск, ул. Карла Маркса, 6, ТРЦ «Central Park»
2D
22:05 от 570 ₽
Август
Август
2025, Россия, драма, исторический, военный
Первый на Олимпе
Первый на Олимпе
2025, Россия, драма
Алиса в Стране чудес
Алиса в Стране чудес
2025, Россия, мюзикл
Горыныч
Горыныч
2025, Россия, приключения, сказка
Финник 2
Финник 2
2025, Россия, анимация, семейный
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Песочный человек
Песочный человек
2025, США, ужасы
Трон: Арес
Трон: Арес
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Дракула
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Глазами пса
Глазами пса
2025, США, ужасы, триллер
Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 1
Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 1
2011, США, фэнтези, мелодрама
Черный телефон 2
Черный телефон 2
2025, США, ужасы
Почему кровопийцы в «Дневниках вампира» так сильно боялись вербены: все началось еще с Эстер Майклсон
Режиссер «Кошмара на улице Вязов» выбрал следующего Фредди Крюгера: а мы точно будем бояться? Или все-таки смеяться?
«Не успел моргнуть — все, финал. И хочется еще»: фанаты жарко обсуждают концовку «Ронина-2» и требуют продолжения
Ход конем: только внимательные вспомнят 5 фильмов СССР по кадрам с шахматами и шашками (тест)
«Это лучшее, что я видел»: на Reddit выбрали самый жуткий хоррор-сериал – удивитесь, но снят не по Кингу, а рейтинг даже не дотянул до 8
Хэлоу! Тест слушает: попробуйте вспомнить 5 фильмов СССР по кадрам с женщиной и телефоном
Вовсе не сцена с лягушкой: фанаты назвали лучший момент в «Монологе фармацевта» – в аниме еще не показали, а вот читатели ранобэ все поймут
Дэдпул с Детстроуком вцепились друг другу в глотки: определили, кто выйдет живым из смертельной битвы
«Непоняток не остается, это радует»: фанаты «Извне» и «Очень странных дел», ликуйте – нашлась занятная замена на 4 сезона с рейтингом 7.5
Калюжный ушел в армию — но это не все перемены: 3-й сезон «Вампиров средней полосы» не будет похож ни на один предыдущий
От «Магической битвы» до «Соло левелинга»: выберите аппетитное японское блюдо и узнайте, какое вы аниме (тест)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше