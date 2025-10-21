5 частей, 8 короткометражек и целый спин-офф: как посмотреть всю франшизу «Ледниковый период» и не сойти с ума

Название говорит само за себя, но откуда тогда в кадре древний Кремль: где снимали сериал «Васька»

Страшнее распиаренных «Грешников» с «Орудиями»: 3 ужастика 70-летней давности, которые напугают даже в 2025 году

Осторожно: вызывает острое желание устроить марафон! 5 коротких хоррор-сериалов, которые не захочется выключать до самого конца

«До смерти напугал»: хоррор, от которого вздрогнул даже Стивен Кинг — теперь понятно, откуда выросли идеи для «1408»

Тихо свистнул и ушел, называется нашел: «Сумерки» против «Дневников вампира» - кто у кого украл идею

Джордж Мартин рассказал, почему решил написать «Рыцаря Семи Королевств» — все благодаря одному критику

Литературная классика на экране: лучшие фильмы, снятые по самым известным классическим романам

«На воре и шапка горит»: настоящие знатоки кино СССР точно вспомнят 5/5 фильмов по фразеологизмам

Одиннадцатая вам не Дейнерис: создатели «Очень странных дел» не повторят главную ошибку финала «Игры престолов»