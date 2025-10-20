Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Дом ада. Спуск к дьяволу Расписание сеансов Дом ада. Спуск к дьяволу, 2025 в Курске 20 октября 2025

Расписание сеансов Дом ада. Спуск к дьяволу, 20 октября 2025 в Курске

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 18 Завтра 19 пн 20 вт 21 ср 22
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Дом ада. Спуск к дьяволу»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Синема 5 Курск г. Курск, ул. Карла Маркса, 6, ТРЦ «Central Park»
2D
22:35 от 520 ₽
Первый на Олимпе
Первый на Олимпе
2025, Россия, драма
Август
Август
2025, Россия, драма, исторический, военный
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Финник 2
Финник 2
2025, Россия, анимация, семейный
Трон: Арес
Трон: Арес
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Дракула
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Глазами пса
Глазами пса
2025, США, ужасы, триллер
Грабитель с крыши
Грабитель с крыши
2025, США, криминал, драма
Нахимовцы. Янтарный берег
Нахимовцы. Янтарный берег
2025, Россия, приключения, семейный
Сводишь с ума
Сводишь с ума
2025, Россия, комедия, драма, фэнтези
Зверопоезд
Зверопоезд
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Лермонтов
Лермонтов
2025, Россия / Грузия, биография
Если видите этого актера в фильме, знайте – скорее всего, его герой умрет: отправлялся на тот свет в кино чаще всех – даже во «Властелине колец»
Ксения Бородина дебютировала в большом кино: в фильме «За любовь» она сыграла жену Алексея Чадова
Деталь, которую никто не замечал в «Месте встречи»: зачем Копчёный носил на пиджаке значки и ручки
Дельфин, но без русалки: сможете ли вы вспомнить 5/5 фильмов СССР по кадрам с морскими млекопитающими? (тест)
Осторожно: вызывает острое желание устроить марафон! 5 коротких хоррор-сериалов, которые не захочется выключать до самого конца
Джордж Мартин рассказал, почему решил написать «Рыцаря Семи Королевств» — все благодаря одному критику
Только опытные зрители пройдут тест на 5/5: вспомните советское кино по кадру с путешественником
«Плакала от смеха»: новая комедия с Киану Ривзом очаровала всех — критики ставят 85%, а зрители аплодируют стоя
«На воре и шапка горит»: настоящие знатоки кино СССР точно вспомнят 5/5 фильмов по фразеологизмам
«До сих пор разгребаю последствия»: почему Иван Добронравов бросил «Кадетство» на пике
Литературная классика на экране: лучшие фильмы, снятые по самым известным классическим романам
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше