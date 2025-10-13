Сверг отца, убил пятерых братьев и трёх сыновей: коротко о папе султана Сулеймана — далее подробно

Не такой уж мудрый: 5 провалов Гэндальфа, которые едва не разрушили Средиземье

Джинни могла обмануть всех — даже самого Поттера: фанаты выдвинули +1 шокирующую теорию о романе героев

Звезда «Голодных игр» рассказал о приходе славы после выхода фильма — популярность сошла на нет быстрее, чем он ожидал

«С бюджетом в три копейки»: в СССР сняли «Аватар» задолго до Кэмерона — а вдохновлялись лучшими работами Спилберга

Netflix работает в поте лица: «Сумерки» возвращаются с новой историей — и премьера уже не за горами

Боевик с Марком Руффало — не предел: лучшие триллер-сериалы, которые точно стоит посмотреть фанатам «Задания»

Беллу в вампира превратил вовсе не Эдвард, а её дочь Ренесми: над этой дикой теорией фанаты «Сумерек» бьются уже 13 лет

Появились первые отзывы на «Марти Великолепного» — Тимоти Шаламе снова пророчат «Оскар»

Из нового спиноффа «Игры престолов» уберут одну из лучших деталей оригинального сериала — но это не так уж плохо