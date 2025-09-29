Ой! Очнулись на финале с открытым ртом: три свежих детектива с эффектом внезапности — уже онлайн и в хорошем качестве

Кто сделал Дамблдора самым могущественным волшебником и чему он научился у Грин-де-Вальда

С этими 5 фильмами даже самый скучный осенний вечер преобразится: №4 обожает Тарантино

Тесты про советское кино на 10/10 пройдет любой школьник: лучше ответьте на 5 сложных вопросов о шедеврах Netflix

После «Побега из Шоушенка» Фримен проснулся звездой: а потом снялся в еще одном фильме по Кингу и «убил» его экранизации на 14 лет

Изначальная концовка «Криминального чтива» была максимально «тарантиновской»: режиссер поменял кровавый финал в распоследний момент

«Я завопил в экран»: финал 2 сезона «Дандадан» оказался шоком даже для тех, кто зачитал мангу до дыр

«Раису Захаровну видели со спичками?»: после поджога дом Кузякиных из «Любви и голубей» сложно узнать

«Мучился и терпел»: неочевидная отсылка кочевала из одного фильма Данелии в другой — найдете в «Афоне», «Мимино» и «Кин-дза-дза!»

«Логика вылазит из штанов и узких маек»: некогда любимый военный фильм с Мироновым спустя годы окрестили «антисоветской поделкой»