Киноафиша
Фильмы
Мульт в кино. Выпуск №186
Расписание сеансов Мульт в кино. Выпуск №186, 2025 в Курске
6 сентября 2025
Расписание сеансов Мульт в кино. Выпуск №186, 6 сентября 2025 в Курске
О мультфильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о мультфильме
сб
6
вс
7
пн
8
вт
9
ср
10
г. Курск, ул. Ленина, 30, ТРЦ «Пушкинский»
2D
11:45
от 240 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Орудия
Отзывы
2025, США, драма, ужасы, детектив
Доктор Динозавров
Отзывы
2025, Россия, анимация
Семейный призрак
Отзывы
2025, Россия, комедия, фантастика
Дети-шпионы
Отзывы
2025, Россия, семейный
Ритмы мечты
Отзывы
2025, Россия, драма, комедия
Побег из зоопарка
Отзывы
2024, Германия, семейный
Идентификация
Отзывы
2025, Россия, фантастика
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Ведьмина доска
Отзывы
2024, США, ужасы, детектив
Выход 8
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Тимур и его команда
Отзывы
2025, Россия, приключения
