Фильмы
Стич-Хэд. Хранитель монстров
Расписание сеансов Стич-Хэд. Хранитель монстров, 2025 в Курске
21 ноября 2025
Расписание сеансов Стич-Хэд. Хранитель монстров, 21 ноября 2025 в Курске
Билеты
О мультфильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о мультфильме
чт
20
пт
21
сб
22
вс
23
пн
24
вт
25
ср
26
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс мультфильма «Стич-Хэд. Хранитель монстров»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
5 звезд
г. Курск, ул. Ленина, 30, ТРЦ «Пушкинский»
2D
11:45
от 240 ₽
15:30
от 290 ₽
ГРИННФИЛЬМ
г. Курск, просп. Карла Маркса, 68,ТРЦ «Мега Гринн»
2D
10:00
от 340 ₽
12:00
от 380 ₽
13:55
от 450 ₽
Синема 5 Курск
г. Курск, ул. Карла Маркса, 6, ТРЦ «Central Park»
2D
10:25
от 390 ₽
12:50
от 450 ₽
16:40
от 450 ₽
