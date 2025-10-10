Джинни могла обмануть всех — даже самого Поттера: фанаты выдвинули +1 шокирующую теорию о романе героев

Эти 5 сцен из трилогии «Властелин колец» переписали жанр фэнтези: до Джексона на экране такое никто не делал

На первом месте «Аркейн» с рейтингом 9: 5 современных мультсериалов, которые фанаты считают культовыми

Попали в реальную тюрьму, бежать пришлось с завода: «Джентльменов удачи» снимали по всему СССР — и с этим связано несколько ляпов

Звезда «Голодных игр» рассказал о приходе славы после выхода фильма — популярность сошла на нет быстрее, чем он ожидал

Сценаристы «Великолепного века» солгали во благо: на этих героях держался сериал — но в Османской империи о них ничего не слышали

«Москва слезам не верит» вышла в 1979 году, но последнюю награду получила 30 лет спустя — и это достижение не побить никому

Появились первые отзывы на «Марти Великолепного» — Тимоти Шаламе снова пророчат «Оскар»

«С бюджетом в три копейки»: в СССР сняли «Аватар» задолго до Кэмерона — а вдохновлялись лучшими работами Спилберга

Netflix работает в поте лица: «Сумерки» возвращаются с новой историей — и премьера уже не за горами