Киноафиша Фильмы Грязная игра Расписание сеансов Грязная игра, 2025 в Курске 12 октября 2025

Расписание сеансов Грязная игра, 12 октября 2025 в Курске

ГРИННФИЛЬМ г. Курск, просп. Карла Маркса, 68,ТРЦ «Мега Гринн»
21:35 от 460 ₽
Август
2025, Россия, драма, исторический, военный
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Первый на Олимпе
2025, Россия, драма
Битва за битвой
2025, США, криминал, драма, триллер
Грабитель с крыши
2025, США, криминал, драма
Мужские правила моего деда
2025, Россия, комедия, приключения
Нахимовцы. Янтарный берег
2025, Россия, приключения, семейный
Сводишь с ума
2025, Россия, комедия, драма, фэнтези
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
(Не)искусственный интеллект
2025, Россия, комедия, семейный, приключения
Серафима
2025, Россия, анимация
Ужастики. Ожившие рисунки
2024, США, приключения, комедия, фэнтези
