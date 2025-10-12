Меню
Фильмы
Грязная игра
Расписание сеансов Грязная игра, 2025 в Курске
12 октября 2025
Расписание сеансов Грязная игра, 12 октября 2025 в Курске
Вся информация о фильме
ГРИННФИЛЬМ
г. Курск, просп. Карла Маркса, 68,ТРЦ «Мега Гринн»
21:35
от 460 ₽
Август
Отзывы
2025, Россия, драма, исторический, военный
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Первый на Олимпе
Отзывы
2025, Россия, драма
Битва за битвой
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, драма, триллер
Грабитель с крыши
Отзывы
2025, США, криминал, драма
Мужские правила моего деда
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения
Нахимовцы. Янтарный берег
Отзывы
2025, Россия, приключения, семейный
Сводишь с ума
Отзывы
2025, Россия, комедия, драма, фэнтези
Дракула
Рецензия
Отзывы
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
(Не)искусственный интеллект
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный, приключения
Серафима
Отзывы
2025, Россия, анимация
Ужастики. Ожившие рисунки
Отзывы
2024, США, приключения, комедия, фэнтези
У Афони была не лень, а депрессия: психолог Розенберг объяснила, как герой Куравлева стал заложником эпохи
Половина пути пройдена: сколько серий во 2 сезоне «Лихих» и когда выйдет финал криминальной драмы Быкова
Если «Моя вина» попала прямо в сердце, вот еще 5 фильмов, где от химии искрит экран: тут и любовь, и ненависть
В Голливуде сняли «Иронию судьбы» на 15 лет раньше — новогодняя лента еще и взяла три «Оскара»: Рязанов не украл, а вдохновился
Алеша Попович, Добрыня Никитич или лежебока-Илья Муромец? Какой из трех богатырей — ваш идеальный тип? (тест)
«Нелегко обрести друга...»: лишь мудрецы отличат цитату из «Наруто» от высказывания Конфуция — осилите 6/6? (тест)
Бортко не «разжевал» смысл слова «Абырвалг» из «Собачьего сердца»: зато Булгаков посвятил ему не одну строку
«Я посмотрел одну серию – ну, нормально»: «Слово пацана» мог снять не Крыжовников, а Кончаловский – отказался по простой причине
Поттер — типичный Овен: тест от Трелони покажет, какой вы герой из «Гарри Поттера» по знаку Зодиака
Миллиард прибыли от «Стича» подбодрил Disney: самый дорогой мульт всех времен станет фильмом — тогда потратили $260 млн
«Дневники вампира» получили преемника: сценаристка снова в строю — в новой истории есть и мистика, и запретная любовь
