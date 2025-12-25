От 5,7 до 8,0: расставили все мультфильмы «Три богатыря» от худшего к лучшему — вы удивитесь, кто оказался на 1 месте

Авторы «Маши и Медведя» собрали 1 час чистого смеха: самые смешные серии в одном выпуске — там уже 272 114 706 просмотров

Демон Валак из хоррора «Монахиня» не выдумка, а вполне реальная история: есть даже место на карте, где его видели

Никакого оливье и селедки под шубой: что ставят на праздничный стол герои «Один дома», «Отпуска по обмену» и «Реальной любви»

Пожертвует жизнью, чтоб победить смерть? Что станет с Макс в финале «Очень странных дел» — на хэппи энд даже не надейтесь

«Более дикий»: Епифанцев не скрывает, что снялся в отвратительном «клоне» «Побега», но у сериала с оценкой 3,3 есть 1 жирный плюс

Спившаяся Баба Яга и ребенок гусеница: из-за этих мультиков СССР у детей развивались психологические проблемы

Демьяненко снова сыграл Шурика ровно за год до смерти: «короткометражка» странная, но точно лучше «Кавказской пленницы!» (видео)

Тест покажет, хорошо ли вы помните «Иронию судьбы»: вдруг под Новый год нужно посмотреть не только ради атмосферы?

График выхода всех сезонов «Очень странных дел» по годам: если за 10 лет запутались, вот путеводитель по Хоукинсу