«Невозможно слушать его бормотание»: как Андрей Смоляков стал главной претензией к «Оперативной памяти» — зрители негодуют

Эти 5 научно-фантастических сериалов куда круче, чем «Очень странные дела»: и сюжет увлекает с первой минуты

В 2025 году Wink выпустил сразу 3 крутых детективных сериала: и ни один из них не показывает «ментов» в кабинетах

Любимое блюдо Никулина миллионы российских хозяек готовят ежедневно: но рецепт великого актера был с кулинарным «секретом»

К 30-летию «Евангелиона» покажут особый эпизод: фанаты вместо восторга просят «отпустить деда» и «дать "Еве" умереть»

30 минут – и пирог «Ноктюрн» готов: такой пекла Надя из «Самая обаятельная и привлекательная» – не стыдно подать и на Новый год

5 фильмов СССР мигом подарят новогоднее настроение: сможете вспомнить каждый по одному кадру? (тест)

Этот культовый ужастик стоил 15 тысяч долларов, а собрал рекордные 190 миллионов в прокате: кино называли эталоном жанра и зрители, и критики

Главная ошибка Петросяна: отказался от фильма Гайдая, а теперь он занимает 18 строчку в мировом топ-250

«Сериал дискредитирует»: реальные следователи нашли 1000 и 1 ляп уже в первом сезоне «Первого отдела» — так не бывает