15-летняя жертва, кислота и мёртвый осуждённый: свежий французский детектив о реальном деле 2002 года затягивает так, что не оторваться

«Танцуют все!»: у Гайдая по-другому быть и не может — угадайте 6 фильмов режиссера только по кадру с плясками (тест)

776 837 просмотров за 18 часов: HBO показал тизеры «Эйфории», «Дома дракона», «Фонарей» и не только — в 2026 будет жарко (видео)

«Он немного аутист»: Колокольников восторгается работой с этим американским режиссером, хотя другие актеры называют ее «мучительной»

Пьете кофе с сахаром и молоком? Многое теряете! Хюррем из «Великолепного века» брала 2 других продукта – становилось в разы вкуснее

Зрителей впустую кормили надеждами: 116 серия «Клюквенного щербета» вбила последний гвоздь — на возвращение Доа можно не рассчитывать

«Великолепный век» обелил Ибрагима-пашу и выставил Сулеймана подлецом — но в реальности визирь наделал столько ошибок, что казнь была неизбежна

В конце «Зверополиса 2» оставили две «секретные» сцены: если досидеть до титров, становится ясно, что ждет Джуди и Ника дальше

Лило и Стич живут не «где-то на Гавайях»: есть конкретное место, с которого срисовали их дом — и в экранизации это упустили

Экранизаций «Мастера и Маргариты» много, но лишь одна получила 7.5 на IMDb: определяем лучшую, пока ждем фильм с Джонни Деппом