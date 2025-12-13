Меню
Фильмы
Мышиный переполох
Расписание сеансов Мышиный переполох, 2025 в Курске
17 декабря 2025
Расписание сеансов Мышиный переполох, 17 декабря 2025 в Курске
Билеты
О фильме
Расписание
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вопросы и ответы
Вся информация о фильме
Сегодня
13
пн
15
ср
17
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
г. Курск, ул. Карла Маркса, 6, ТРЦ «Central Park»
2D
12:40
от 290 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Невероятные приключения Шурика
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения, музыка
Три кота. Путешествие во времени
Отзывы
2025, Россия, анимация
Волчок
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Иллюзия обмана 3
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
Семьянин
Отзывы
2025, Россия, комедия
Пять ночей с Фредди 2
Отзывы
2025, США, ужасы, детектив, триллер
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Письмо Деду Морозу
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный, фэнтези
Горыныч
Отзывы
2025, Россия, приключения, сказка
Август
Отзывы
2025, Россия, драма, исторический, военный
Шальная императрица
Отзывы
2025, Россия, комедия
