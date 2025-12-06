Меню
Фильмы
Мышиный переполох
Расписание сеансов Мышиный переполох, 2025 в Курске
6 декабря 2025
Расписание сеансов Мышиный переполох, 6 декабря 2025 в Курске
О фильме
Расписание
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Завтра
4
пт
5
сб
6
вс
7
пн
8
вт
9
ср
10
г. Курск, просп. Карла Маркса, 68,ТРЦ «Мега Гринн»
2D
14:25
от 430 ₽
Люксор Европа
г. Курск, ул. Студенческая, 1, ТРЦ «Европа-40»
2D
12:10
от 270 ₽
Синема 5 Курск
г. Курск, ул. Карла Маркса, 6, ТРЦ «Central Park»
2D
17:15
от 500 ₽
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Иллюзия обмана 3
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
Волчок
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения
Есть только МиГ
Отзывы
2025, Россия, комедия
Хищник: Планета смерти
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика
Маша и Медведи
Отзывы
2025, Россия, приключения, комедия, семейный
Письмо Деду Морозу
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный, фэнтези
Авиатор
Отзывы
2025, Россия, фантастика
Яга на нашу голову
Отзывы
2025, Россия, семейный, фэнтези
Горыныч
Отзывы
2025, Россия, приключения, сказка
Семьянин
Отзывы
2025, Россия, комедия
По-братски
Отзывы
2025, Россия, комедия
