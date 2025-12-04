Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Мышиный переполох Расписание сеансов Мышиный переполох, 2025 в Курске

Расписание сеансов Мышиный переполох, 2025 в Курске

Билеты
Вся информация о фильме
чт 4 пт 5
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Мышиный переполох»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Люксор Европа г. Курск, ул. Студенческая, 1, ТРЦ «Европа-40»
2D
12:10 от 260 ₽
Синема 5 Курск г. Курск, ул. Карла Маркса, 6, ТРЦ «Central Park»
2D
14:25 от 400 ₽
Есть только МиГ
Есть только МиГ
2025, Россия, комедия
Иллюзия обмана 3
Иллюзия обмана 3
2025, США, криминал, триллер
Хищник: Планета смерти
Хищник: Планета смерти
2025, США, фантастика
Маша и Медведи
Маша и Медведи
2025, Россия, приключения, комедия, семейный
Авиатор
Авиатор
2025, Россия, фантастика
Письмо Деду Морозу
Письмо Деду Морозу
2025, Россия, комедия, семейный, фэнтези
Яга на нашу голову
Яга на нашу голову
2025, Россия, семейный, фэнтези
По-братски
По-братски
2025, Россия, комедия
Горыныч
Горыныч
2025, Россия, приключения, сказка
Папины дочки. Мама вернулась
Папины дочки. Мама вернулась
2025, Россия, семейный, комедия
Эльф и украденное рождество
Эльф и украденное рождество
2025, США / Германия / Индия, анимация, семейный
Два мира, одно желание
Два мира, одно желание
2025, Турция, мелодрама
Финал переписали прямо перед съёмками: что пошло не так с новым фильмом по «Звёздным войнам»
Спилберг хотел снять «Гарри Поттера» по-своему — с анимацией и другим Гарри: почему эту версию зарубили в последний момент
Ганнибал Лектер из культового «Молчания ягнят» существовал в реальности? Прототипов было несколько — один хуже другого
Правда о Т-800 бесит физиков: в реальности Терминатор расплавили бы все вокруг быстрее, чем сказал бы «I'll be back»
Вы совершенно точно пропустили их в детстве: 8 шикарных новогодних фильмов и мультиков
«Палач сталинской эпохи»: в «Месте встречи» так и не объяснили, откуда взялся орден у Жеглова – ответ все эти годы был у зрителей под носом
Звезда «Уэнсдей» преклоняется перед этим фильмом, и не только она: входит в топ-100 лучших в истории — и Тарантино со Спилбергом тут ни при чем
Полюбили на Западе, запретили в СССР, презирают в России: вокруг скандального фильма с Хазановым споры не утихают уже полвека
«Приехал, а тополя не растут»: «Три тополя на Плющихе» назывались иначе, но Лиозновой пришлось выкручиваться
Ровно 30 лет назад в России вышел самый жуткий фильм Питера Джексона: «Властелин колец» на его фоне — добрая сказка для детей
Праздничная комедия, боевик в духе «Начала» и постапокалипсис: весь декабрь можно не выходить из дома — 5 громких сериалов стартуют уже на днях
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше