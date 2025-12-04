Финал переписали прямо перед съёмками: что пошло не так с новым фильмом по «Звёздным войнам»

Спилберг хотел снять «Гарри Поттера» по-своему — с анимацией и другим Гарри: почему эту версию зарубили в последний момент

Ганнибал Лектер из культового «Молчания ягнят» существовал в реальности? Прототипов было несколько — один хуже другого

Правда о Т-800 бесит физиков: в реальности Терминатор расплавили бы все вокруг быстрее, чем сказал бы «I'll be back»

Вы совершенно точно пропустили их в детстве: 8 шикарных новогодних фильмов и мультиков

«Палач сталинской эпохи»: в «Месте встречи» так и не объяснили, откуда взялся орден у Жеглова – ответ все эти годы был у зрителей под носом

Звезда «Уэнсдей» преклоняется перед этим фильмом, и не только она: входит в топ-100 лучших в истории — и Тарантино со Спилбергом тут ни при чем

Полюбили на Западе, запретили в СССР, презирают в России: вокруг скандального фильма с Хазановым споры не утихают уже полвека

«Приехал, а тополя не растут»: «Три тополя на Плющихе» назывались иначе, но Лиозновой пришлось выкручиваться

Ровно 30 лет назад в России вышел самый жуткий фильм Питера Джексона: «Властелин колец» на его фоне — добрая сказка для детей