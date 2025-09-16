Меню
Киноафиша
Курск, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
TheatreHD: Арена ди Верона. Богема
Расписание сеансов TheatreHD: Арена ди Верона. Богема, 2024 в Курске
16 сентября 2025
Расписание сеансов TheatreHD: Арена ди Верона. Богема, 16 сентября 2025 в Курске
Билеты
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Вся информация о фильме
вт
16
Формат сеанса
Все
SUB
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «TheatreHD: Арена ди Верона. Богема»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Синема 5 Курск
г. Курск, ул. Карла Маркса, 6, ТРЦ «Central Park»
2D, SUB
19:00
от 600 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Орудия
Отзывы
2025, США, драма, ужасы, детектив
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Доктор Динозавров
Отзывы
2025, Россия, анимация
Семейный призрак
Отзывы
2025, Россия, комедия, фантастика
Побег из зоопарка
Отзывы
2024, Германия, семейный
Ритмы мечты
Отзывы
2025, Россия, драма, комедия
Дети-шпионы
Отзывы
2025, Россия, семейный
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Ведьмина доска
Отзывы
2024, США, ужасы, детектив
Идентификация
Отзывы
2025, Россия, фантастика
Мир Юрского периода: Возрождение
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Астрал. Заклятие мёртвых
Отзывы
2024, Турция, ужасы
Зумеры выбрали любимый фильм: зря думаете, что это новинка – первое место занял хит из 90-х
Почему «Первый отдел» не назвали, например, «Следственным комитетом»? Создатели объяснили задумку
Почему Саид не снимает пиджак в «Клоне»: именно в костюме — объяснение краха его брака с Жади
На IMDb оценки выше, чем у распиаренного «Одни из нас»: на Западе влюбились в «Метод» с Хабенским — и претензия к сериалу только одна
«Главное отличие от других»: снявшийся у Нолана Колокольников двумя словами объяснил гениальность режиссера — даже хейтеры не поспорят
Для фанатов «Невского» и не только: 8 детективов с наиболее высокими оценками — у каждого рейтинг не ниже «восьмерки»
«Подняли бы на новый уровень»: 2 серии «Места встречи изменить нельзя» зрителям не показали — цензура в СССР резала без ножа
Netflix забрал все внимание в Венеции: привезли на фестиваль сразу 3 фильма — и каждый потенциальная сенсация
«Не получается раскрыть потенциал»: зрители назвали лучший сериал Антона Васильева — удивитесь, но это не «Невский»
Ненавидите запоминать персонажей? Эти 10 фильмов созданы для вас — один герой в центре сюжета (есть даже лента с Хабенским)
В 98-м вышла лента, удивительно похожая на «Интерстеллар»: герои искали новый дом в космосе и боролись с предателем
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667