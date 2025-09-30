Уже небось забыли, чем закончилась первая часть 2 сезона «Уэнсдей»? Освежаем память перед 3 сентября

4 сериала, которые получили в 2025 году 100% RT: в списке нет ни «Миротворца», ни «Уэнсдэй»

Малышку из «Маши и Медведя» вы могли видеть в мультфильме 2006 года: присмотритесь — сходство поразительное

К-поп, где К — это Кадышева: в русской версии «Охотниц на демонов» богатырши крошат Кощея и Бабу Ягу — а в перерывах пляшут «калинку»

Лев влюбился в овечку, теперь в 4K: скоро на экраны вновь выйдут «Сумерки», но есть одна неприятная новость

«Не получается раскрыть потенциал»: зрители назвали лучший сериал Антона Васильева — удивитесь, но это не «Невский»

Netflix забрал все внимание в Венеции: привезли на фестиваль сразу 3 фильма — и каждый потенциальная сенсация

Ненавидите запоминать персонажей? Эти 10 фильмов созданы для вас — один герой в центре сюжета (есть даже лента с Хабенским)

«Главное отличие от других»: снявшийся у Нолана Колокольников двумя словами объяснил гениальность режиссера — даже хейтеры не поспорят

В 98-м вышла лента, удивительно похожая на «Интерстеллар»: герои искали новый дом в космосе и боролись с предателем