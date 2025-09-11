Не согласны, что «Две крепости» — лучший фильм «Властелина колец»? Вот пять причин, чтобы передумать

Мало кто знает, но СССР на год раньше Голливуда выпустила свой «Побег из Шоушенка» — основан на реальных событиях

Спилберг даже не на втором месте: подборка фильмов по «Войне миров» от худшего (2%) к лучшему (89%)

Кто есть кто в дораме «Слабый герой»? Си Ын главный персонаж, но и эти герои важны

Новый исторический сериал со звездами «Игры престолов» и «Дома дракона» стал хитом HBO — несмотря на так себе отзывы критиков

«Никогда себе не прощу»: о главном кошмаре в жизни Румянцевой узнали спустя годы после смерти артистки

С главными героями «Великолепного века» все ясно, но кто главный злодей? Пересмотрели и убедились — это не Ибрагим с Махидевран

«Вспомним Хита Леджера»: Иванченко может ждать нечто посерьезнее хейта — из-за перезапуска «Моей прекрасной няни» ходит по грани

Называем лучший сезон «Очень странных дел», который смотрели 1 млрд часов: выбрали не критики, а обычные люди

«Архитектор: Война на Востоке»: по «Невскому» могут снять идеальную полнометражку — без Павла Семенова, зато с его батей