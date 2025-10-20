Меню
Фильмы
Ледяной предел
Расписание сеансов Ледяной предел, 2025 в Курске
20 октября 2025
Расписание сеансов Ледяной предел, 20 октября 2025 в Курске
Билеты
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о фильме
Сегодня
17
Завтра
18
вс
19
пн
20
вт
21
ср
22
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Ледяной предел»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Люксор Европа
г. Курск, ул. Студенческая, 1, ТРЦ «Европа-40»
2D
17:20
от 210 ₽
Синема 5 Курск
г. Курск, ул. Карла Маркса, 6, ТРЦ «Central Park»
2D
19:25
от 450 ₽
23:55
от 520 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Август
Отзывы
2025, Россия, драма, исторический, военный
Первый на Олимпе
Отзывы
2025, Россия, драма
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Финник 2
Отзывы
2025, Россия, анимация, семейный
Трон: Арес
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Дракула
Рецензия
Отзывы
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Глазами пса
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы, триллер
Грабитель с крыши
Отзывы
2025, США, криминал, драма
Нахимовцы. Янтарный берег
Отзывы
2025, Россия, приключения, семейный
Сводишь с ума
Отзывы
2025, Россия, комедия, драма, фэнтези
Серафима
Отзывы
2025, Россия, анимация
Опасные связи
Отзывы
2024, США, ужасы, детектив, триллер
