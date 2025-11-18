Меню
Расписание сеансов Лысый нянь, 2025 в Курске 18 ноября 2025

Расписание сеансов Лысый нянь, 18 ноября 2025 в Курске

Вся информация о фильме
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
5 звезд г. Курск, ул. Ленина, 30, ТРЦ «Пушкинский»
2D
13:10 от 240 ₽ 16:50 от 290 ₽
ГРИННФИЛЬМ г. Курск, просп. Карла Маркса, 68,ТРЦ «Мега Гринн»
2D
12:10 от 380 ₽ 13:55 от 380 ₽ 18:05 от 430 ₽ 22:50 от 430 ₽
Люксор Европа г. Курск, ул. Студенческая, 1, ТРЦ «Европа-40»
2D
09:50 от 200 ₽ 13:50 от 210 ₽ 17:50 от 210 ₽
