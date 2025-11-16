Меню
Киноафиша
Курск, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Лысый нянь
Расписание сеансов Лысый нянь, 2025 в Курске
16 ноября 2025
Расписание сеансов Лысый нянь, 16 ноября 2025 в Курске
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о фильме
чт
13
пт
14
сб
15
вс
16
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Лысый нянь»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Синема 5 Курск
г. Курск, ул. Карла Маркса, 6, ТРЦ «Central Park»
2D
13:45
от 590 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Горыныч
Отзывы
2025, Россия, приключения, сказка
Папины дочки. Мама вернулась
Отзывы
2025, Россия, семейный, комедия
Мажор в Дубае
Отзывы
2025, Россия, приключения, комедия
Алиса в Стране чудес
Рецензия
Отзывы
2025, Россия, мюзикл
Сводишь с ума
Отзывы
2025, Россия, комедия, драма, фэнтези
Голосовой помощник
Отзывы
2025, Россия, семейный, фантастика
Кролецып и Сурок Времени
Отзывы
2025, Бельгия / Франция / США, анимация
Август
Отзывы
2025, Россия, драма, исторический, военный
Попутчики
Отзывы
2025, Россия, комедия
Наш папа - Дед Мороз!
Отзывы
2024, Россия, комедия, драма
Финник 2
Отзывы
2025, Россия, анимация, семейный
Дракула
Рецензия
Отзывы
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Продолжение этого сериала НТВ зрители требуют каждый день — ждать осталось недолго: премьера уже в декабре
«Если бы "Зачарованные" связались с криминалом»: от нового сериала «Химкинские ведьмы» ничего не ждали, а он уже оказался хитом
Как Меглин вылечился? Герою «Метода» пришлось вспомнить сначала самое страшное
Сколько лет было Айгуль в сериале «Слово пацана»: возраст знают лишь самые внимательные – готовы себя проверить?
Фраза «И давно тебе 17?» заиграла новыми красками: Паттинсон снова станет Эдвардом в продолжении «Сумерек»
А где-то горы-горы, а за ними-ними тест: вспомните по одному кадру 5 фильмов СССР, снятых на Кавказе
Снова отец и сын, снова Дальний Восток: эта криминальная драма от режиссера «Быка» напоминает «Лихих» – отметьте дату премьеры
Ералаша не забыли, а остальных? Вспоминаем главные смерти «Слова пацана» – одного пришлось убить дважды, вторая так и не воскресла
Из чего же сделаны наши мальчишки: точнее, из какого фильма они пришли – угадайте 5 кинолент СССР по кадрам с юношами (тест)
Тарантино все-таки сделал сиквел «Джанго освобожденного» — и его легко можно найти в Сети: не просто продолжение, а дикий кроссовер
«Будете вспоминать ещё долго»: новая дорама с рейтингом 8,4 на IMDb стала неожиданным открытием ноября
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667