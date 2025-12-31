Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Невероятные приключения Шурика Расписание сеансов Невероятные приключения Шурика, 2025 в Курске 5 января 2026

Расписание сеансов Невероятные приключения Шурика, 5 января 2026 в Курске

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 31 пт 2 сб 3 вс 4 пн 5
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Невероятные приключения Шурика»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Люксор Европа г. Курск, ул. Студенческая, 1, ТРЦ «Европа-40»
2D
22:20 от 280 ₽
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Буратино
Буратино
2026, Россия, семейный, приключения
Простоквашино
Простоквашино
2026, Россия, приключения, семейный
Три богатыря и свет клином
Три богатыря и свет клином
2025, Россия, анимация, приключения, семейный
Ёлки 12
Ёлки 12
2025, Россия, комедия, приключения, семейный
Оно. Первое пришествие
Оно. Первое пришествие
2025, Австралия, ужасы
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Волчок
Волчок
2025, Россия, комедия, приключения
Невероятные приключения Шурика
Невероятные приключения Шурика
2025, Россия, комедия, приключения, музыка
Снеговик
Снеговик
2025, Россия, фэнтези
Пять ночей с Фредди 2
Пять ночей с Фредди 2
2025, США, ужасы, детектив, триллер
Первый сезон аниме «Ван-Пис» зрители наконец досмотрели спустя 26 лет: финал показали в 1155-й серии, но скоро уже продолжение
Хью Джекман выбрал любимый российский фильм: а зрители обрушились на ленту с критикой
С каким советским фильмом встретить Новый год: всего 6 вопросов — и сразу ясно, что включить под бой курантов (тест)
Россия против США – и все это в Токио: 2 сезон «Человека-бензопилы» начнется с настоящей резни (и ею же закончится)
10 фильмов 2025 года от Netflix, которые вы могли пропустить: вышли не только «Кейпоп-охотницы» с «Франкенштейном» – тут и драма со звездой «Острых козырьков», и аниме
«Чуть что — сразу Косой»: мужчина, к которому Зина уходила от Якина, не так прост — кто такой этот Будимир Косой
7 умных sci-fi фильмов без пришельцев и войн: у каждого рейтинг не ниже 7.0 – на каникулах успеете глянуть хоть все
«Морозко» уже не выглядит доброй сказкой: история Настеньки напрямую ведет к рождению образа Снегурочки — и он куда мрачнее, чем кажется
«В разы круче, чем “Одни из нас”»: 2 сезон «Фоллаута» лучше первого буквально во всем – точно войдет в топ-5 сериалов года
Тест для поклонников Юрия Никулина: вспомните, в каких фильмах актер точно не играл
Тест покажет, достаточно ли раз вы посмотрели «Иронию судьбы»: продолжите 5 цитат из фильма
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше