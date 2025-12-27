Меню
Киноафиша
Курск, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Итоги года
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Невероятные приключения Шурика
Расписание сеансов Невероятные приключения Шурика, 2025 в Курске
4 января 2026
Расписание сеансов Невероятные приключения Шурика, 4 января 2026 в Курске
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Вопросы и ответы
Вся информация о фильме
Сегодня
27
Завтра
28
пн
29
вт
30
ср
31
сб
3
вс
4
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Невероятные приключения Шурика»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Люксор Европа
г. Курск, ул. Студенческая, 1, ТРЦ «Европа-40»
2D
22:20
от 280 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Три богатыря и свет клином
Отзывы
2025, Россия, анимация, приключения, семейный
Ёлки 12
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения, семейный
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Снеговик
Отзывы
2025, Россия, фэнтези
Волчок
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения
Невероятные приключения Шурика
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения, музыка
Три кота. Путешествие во времени
Отзывы
2025, Россия, анимация
Пять ночей с Фредди 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы, детектив, триллер
Иллюзия обмана 3
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
Поймать монстра
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, ужасы
Фэкхем-Холл
Отзывы
2025, Великобритания, комедия
«Злая. Часть 2» получила точную дату цифровой премьеры: настоящий подарок под Новый год для фанатов Эльфабы
Журнал HELLO! назвал лучший российский сериал 2025 года: и это — одна из лучших ролей Ивана Янковского
Пока другие режут оливье, героиня Снаткиной в 3 серии «Детей перемен» готовит луковый пирог — и выглядит это куда эффектнее (рецепт)
Этот фильм СССР входит в топ самых кассовых: сможете по одному кадру узнать его среди 7 кандидатов? (тест)
Тест по цитатам из «Операции "Ы"»: только знатоки помнят «Я на ... больше заработаю!» и другие шедевры
Дитя «Йеллоустоуна» и «Твин Пикса»: в 2025-м в золотую коллекцию детективов ворвался этот сериал Netflix — нуар с чисто «английским» шармом
97% свежести и трясущиеся в экстазе критики: BadComedian сровнял с землей главный ужастик года, претендующий на «Оскар»
«Нравится, что не опять менты и следствие»: НТВ закрывает 2025-й громкой премьерой — на кону будет судьба мира
Иностранцы в «Иронии» больше всего любят Ипполита: как и он отказываются есть «заливную гадость»
«Оппенгеймер» продержался 2 года: «Одиссея» Нолана всего за сутки установила уникальный рекорд — но гордиться режиссеру нечем вовсе
Эльфы-домовики готовят в Хогвартсе такой ростбиф: даже Снейп улыбался, когда мясо таяло во рту
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667