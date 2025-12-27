«Злая. Часть 2» получила точную дату цифровой премьеры: настоящий подарок под Новый год для фанатов Эльфабы

Журнал HELLO! назвал лучший российский сериал 2025 года: и это — одна из лучших ролей Ивана Янковского

Пока другие режут оливье, героиня Снаткиной в 3 серии «Детей перемен» готовит луковый пирог — и выглядит это куда эффектнее (рецепт)

Этот фильм СССР входит в топ самых кассовых: сможете по одному кадру узнать его среди 7 кандидатов? (тест)

Тест по цитатам из «Операции "Ы"»: только знатоки помнят «Я на ... больше заработаю!» и другие шедевры

Дитя «Йеллоустоуна» и «Твин Пикса»: в 2025-м в золотую коллекцию детективов ворвался этот сериал Netflix — нуар с чисто «английским» шармом

97% свежести и трясущиеся в экстазе критики: BadComedian сровнял с землей главный ужастик года, претендующий на «Оскар»

«Нравится, что не опять менты и следствие»: НТВ закрывает 2025-й громкой премьерой — на кону будет судьба мира

Иностранцы в «Иронии» больше всего любят Ипполита: как и он отказываются есть «заливную гадость»

«Оппенгеймер» продержался 2 года: «Одиссея» Нолана всего за сутки установила уникальный рекорд — но гордиться режиссеру нечем вовсе