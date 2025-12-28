Меню
Невероятные приключения Шурика
Расписание сеансов Невероятные приключения Шурика, 2025 в Курске
2 января 2026
Расписание сеансов Невероятные приключения Шурика, 2 января 2026 в Курске
г. Курск, ул. Студенческая, 1, ТРЦ «Европа-40»
2D
22:20
от 280 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Три богатыря и свет клином
Отзывы
2025, Россия, анимация, приключения, семейный
Ёлки 12
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения, семейный
Снеговик
Отзывы
2025, Россия, фэнтези
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Волчок
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения
Невероятные приключения Шурика
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения, музыка
Три кота. Путешествие во времени
Отзывы
2025, Россия, анимация
Пять ночей с Фредди 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы, детектив, триллер
Иллюзия обмана 3
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
Поймать монстра
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, ужасы
Горыныч
Отзывы
2025, Россия, приключения, сказка
