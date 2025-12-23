Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Невероятные приключения Шурика Расписание сеансов Невероятные приключения Шурика, 2025 в Курске 28 декабря 2025

Расписание сеансов Невероятные приключения Шурика, 28 декабря 2025 в Курске

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 23 Завтра 24 чт 25 пт 26 сб 27 вс 28 пн 29 вт 30 ср 31
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Невероятные приключения Шурика»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
5 звезд г. Курск, ул. Ленина, 30, ТРЦ «Пушкинский»
2D
13:55 от 290 ₽ 18:45 от 340 ₽
Синема 5 Курск г. Курск, ул. Карла Маркса, 6, ТРЦ «Central Park»
2D
11:45 от 510 ₽ 14:25 от 590 ₽ 18:00 от 500 ₽ 20:40 от 650 ₽
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Ёлки 12
Ёлки 12
2025, Россия, комедия, приключения, семейный
Невероятные приключения Шурика
Невероятные приключения Шурика
2025, Россия, комедия, приключения, музыка
Три кота. Путешествие во времени
Три кота. Путешествие во времени
2025, Россия, анимация
Волчок
Волчок
2025, Россия, комедия, приключения
Снеговик
Снеговик
2025, Россия, фэнтези
Поймать монстра
Поймать монстра
2025, США, драма, ужасы
Пять ночей с Фредди 2
Пять ночей с Фредди 2
2025, США, ужасы, детектив, триллер
Иллюзия обмана 3
Иллюзия обмана 3
2025, США, криминал, триллер
Вечность
Вечность
2025, США, комедия, фэнтези, драма
Фэкхем-Холл
Фэкхем-Холл
2025, Великобритания, комедия
Этот сериал стал хитом Disney+ и получил 100% на Rotten Tomatoes: а ведь в первом сезоне его почти списали со счетов
«Оно» — не единственная экранизация Кинга, в которой играл Билл Скарсгард: идеальное воплощение зла
Этот турецкий сериал продержался целых 3 сезона, но все-таки рейтинги его добили: когда последняя серия «Бахар»?
30 млн зрителей выбрали этот сериал вместо «Аутсорса» и «Бара "Один звонок"»: и это даже не детектив, а комедия
Правила гигиены балерин, о которых обычно молчат: их соблюдала даже Плисецкая - похуже чем в фильме «Черный лебедь»
Сразу несколько звёзд Голливуда напрямую связаны с «Файлами Эпштейна»: один снимался в «Пятом элементе», другого судили за домогательства
Режиссер культовой «Зеленой мили» должен был снять экранизацию еще и «Темной башни»: Кинг приглашал лично – что же не срослось?
Кинопоиск выбрал лучший российский сериал за последние 5 лет: голосовали 311 экспертов, а Андреасян назвал «не просто "чернухой"»
Ее голос знает каждый ребенок: как сейчас живет и выглядит девочка, озвучившая Машу в легендарном мультике
Сулейману на смех: самые нелепые русские имена по версии турок — есть и очень популярные
Детектив со звездой «Трассы» и оценкой 7.6 «смотрится на одном дыхании»: про него знают немногие – но почти все «не жалеют о просмотре»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше