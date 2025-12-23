Этот сериал стал хитом Disney+ и получил 100% на Rotten Tomatoes: а ведь в первом сезоне его почти списали со счетов

«Оно» — не единственная экранизация Кинга, в которой играл Билл Скарсгард: идеальное воплощение зла

Этот турецкий сериал продержался целых 3 сезона, но все-таки рейтинги его добили: когда последняя серия «Бахар»?

30 млн зрителей выбрали этот сериал вместо «Аутсорса» и «Бара "Один звонок"»: и это даже не детектив, а комедия

Правила гигиены балерин, о которых обычно молчат: их соблюдала даже Плисецкая - похуже чем в фильме «Черный лебедь»

Сразу несколько звёзд Голливуда напрямую связаны с «Файлами Эпштейна»: один снимался в «Пятом элементе», другого судили за домогательства

Режиссер культовой «Зеленой мили» должен был снять экранизацию еще и «Темной башни»: Кинг приглашал лично – что же не срослось?

Кинопоиск выбрал лучший российский сериал за последние 5 лет: голосовали 311 экспертов, а Андреасян назвал «не просто "чернухой"»

Ее голос знает каждый ребенок: как сейчас живет и выглядит девочка, озвучившая Машу в легендарном мультике

Сулейману на смех: самые нелепые русские имена по версии турок — есть и очень популярные