Киноафиша
Фильмы
Невероятные приключения Шурика
Расписание сеансов Невероятные приключения Шурика, 2025 в Курске
18 декабря 2025
Расписание сеансов Невероятные приключения Шурика, 18 декабря 2025 в Курске
Вся информация о фильме
Сегодня
16
Завтра
17
чт
18
пт
19
сб
20
вс
21
Люксор Европа
г. Курск, ул. Студенческая, 1, ТРЦ «Европа-40»
2D
09:40
от 240 ₽
12:10
от 260 ₽
14:40
от 260 ₽
17:10
от 260 ₽
19:40
от 270 ₽
22:10
от 270 ₽
Синема 5 Курск
г. Курск, ул. Карла Маркса, 6, ТРЦ «Central Park»
2D
12:40
от 530 ₽
15:15
от 530 ₽
17:25
от 520 ₽
20:00
от 520 ₽
22:05
от 450 ₽
