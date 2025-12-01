Не только ведь «Чужого» и «Хищника» смотреть: 4 фильма с рейтингами выше 7 и идеями, которые переворачивают жанр

«Властелину колец» в этом году 25 лет: зрители ждут особого релиза в России – Фродо и Голлум должны снова появиться на больших экранах

Что люди смотрят в ожидании 8 сезона «Невского»? Недооцененный детектив НТВ с Антоном Васильевым «Живая мина», о котором заговорили снова

«Решила включить фоном – затянула интрига»: этот детектив со звездой «Невского» заслуживает больше, чем свои 7.7 – ведь он «не уступает "Ликвидации"»

Дети «кайфанут» и так, но с взрослыми сложнее: какие фильмы смотреть перед «Зверополисом 2», чтобы точно понять все отсылки

Почему Пеннивайз стал именно клоуном? В новой серии «Добро пожаловать в Дерри» ответили на главную загадку франшизы «Оно»

Когда Хоукинс затихнет: собрали 8 сериальных новинок, помимо финала «Очень странных дел» – зимой скучать не придется

Самый страшный советский фильм сняли, чтобы избежать «Холодной войны»: американцы приняли за сказку, немцы стыдливо засмотрели до дыр

Покорили СССР в 15 лет и пропали: что стало с «Неуловимыми мстителями» спустя полвека — один стал бизнесменом, другая ушла в цирк, а судьба Даньки давно оборвалась

Почему о 3-м сезоне «Дандадана» пока известно так мало? Всё ради одного большого дня в конце 2025-го – дождитесь этой даты