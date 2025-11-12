Раскрываем даты и подробности: когда зрители увидят новые сезоны «Трассы», «Черного солнца» и других детективных сериалов из России

Этот сериал HBO окрестили новым «Сексом в большом городе»: стартовал только 2 ноября и с первой серии получил 81% на RT и преданных зрителей

Колин Фаррелл снова в лидерах Netflix, а на русскоязычных форумах пишут «Замах на рубль, финал на копейку»: что не так с «Балладой о маленьком игроке»

Да не умер он в конце «Аркейна». Или умер? Что случилось с Виктором в финале главного мульта Netflix

Ниже падать точно некуда: 4 сезон «Ведьмака» от Netflix установил сразу несколько позорных антирекордов

В бой идут настоящие знатоки: c нас 6 каверзных вопросов о военном кино СССР, с вас правильные ответы

«Я с ним еще не закончил»: Хеймердингер все-таки выжил во 2 сезоне «Аркейна» – игроки в LOL точно знали этого с самого начала

«Берегитесь, фальшивые ведьмы»: оригинальные «Зачарованные» камня на камне не оставили от ремейка - были беспощадны

Почти 10 лет ожидания, «Оскар» и $1 млрд в прокате: когда выйдет «Зверополис 2» – и покажут ли его в России

Темнокожий Снейп, Волдеморт-женщина, что дальше? В «Гарри Поттере» от НВО появится герой, которого не было в книгах и близко