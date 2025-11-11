Меню
Фильмы
Попутчики
Расписание сеансов Попутчики, 2025 в Курске
11 ноября 2025
Расписание сеансов Попутчики, 11 ноября 2025 в Курске
Билеты
О фильме
Расписание
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о фильме
Завтра
6
пт
7
сб
8
вс
9
пн
10
вт
11
ср
12
г. Курск, ул. Ленина, 30, ТРЦ «Пушкинский»
2D
16:25
от 290 ₽
19:55
от 290 ₽
ГРИННФИЛЬМ
г. Курск, просп. Карла Маркса, 68,ТРЦ «Мега Гринн»
2D
13:50
от 360 ₽
20:10
от 420 ₽
21:50
от 420 ₽
23:00
от 500 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Папины дочки. Мама вернулась
Отзывы
2025, Россия, семейный, комедия
Горыныч
Отзывы
2025, Россия, приключения, сказка
Мажор в Дубае
Отзывы
2025, Россия, приключения, комедия
Алиса в Стране чудес
Рецензия
Отзывы
2025, Россия, мюзикл
Первый на Олимпе
Отзывы
2025, Россия, драма
Голосовой помощник
Отзывы
2025, Россия, семейный, фантастика
Кролецып и Сурок Времени
Отзывы
2025, Бельгия / Франция / США, анимация
Финник 2
Отзывы
2025, Россия, анимация, семейный
Август
Отзывы
2025, Россия, драма, исторический, военный
Попутчики
Отзывы
2025, Россия, комедия
Наш папа - Дед Мороз!
Отзывы
2024, Россия, комедия, драма
Шелби Оукс. Город-призрак
Рецензия
Отзывы
2024, США, ужасы, триллер
