Не только Ванкувер и монстр недели: что общего между «Секретными материалами» и «Сверхъестественным»

Колин Фаррелл снова в лидерах Netflix, а на русскоязычных форумах пишут «Замах на рубль, финал на копейку»: что не так с «Балладой о маленьком игроке»

Для тех, кто не может прийти в себя после 4 сезона «Ведьмака», Netflix выпустил спин-офф: в нем есть и Цири, и Бонарт

От режиссера «Зодиака» ждали куда большего: новую военную ленту не вытащил даже Кроу – иностранцы в лучшем случае называют ее беззубой

Темнокожий Снейп, Волдеморт-женщина, что дальше? В «Гарри Поттере» от НВО появится герой, которого не было в книгах и близко

Ниже падать точно некуда: 4 сезон «Ведьмака» от Netflix установил сразу несколько позорных антирекордов

Да не умер он в конце «Аркейна». Или умер? Что случилось с Виктором в финале главного мульта Netflix

«Ты не дрыгайся! Показывай свою гравицаппу…»: только фанаты «Кин-дза-дза!» продолжат 5 цитат из фильма (тест)

Почти 10 лет ожидания, «Оскар» и $1 млрд в прокате: когда выйдет «Зверополис 2» – и покажут ли его в России

«Зал был полный»: новый лидер проката наступает на пятки «Августу» и «Горынычу» – рекордные 500 млн за 5 дней