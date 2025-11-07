Когда следствие ведет… пес: 3 российских детективных сериала, где один из главных героев — собака

Самыми жуткими вампирами в «Сумерках» были вовсе не Вольтури: неудивительно, что Ренесми чуть не убили

«У тебя кардан стучит»: странная деталь фильма «Москва слезам не верит», которую зрители обсуждают до сих пор

Все-таки не чудище, а человек: в сериале про Гарри Поттера обязаны исправить главную проблему киношного Волдеморта

«Сияние» считают одним из главных шедевров Кинга, но сперва в нем не было ни отеля, ни психа с топором – и даже название было иное

«Неоригинально, но полезно»: на IMDB ругают даже «Иди и смотри», зато у этой советской военной драмы – ни единого плохого отзыва

Они человечество породили, они его и убьют: почему Инженеры в «Прометее» вдруг решили уничтожить всех людей – Скотт оставил лишь намек

«Мстители», по факту, слабаки? Эти 5 аниме-троек оставят от супергероев Marvel мокрое место – не поздоровится и Доктору Думу

«Красота-то какая, лепота», – произносил Иван Грозный, глядя на Москву: а угадаете хотя бы 3/5 других советских фильма по пейзажу? (тест)

Проходные сезоны были даже в «Симпсонах» и «Южном парке», но эти 5 мультсериалов идеальны от первой до последней серии