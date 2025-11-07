Меню
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Люксор Европа г. Курск, ул. Студенческая, 1, ТРЦ «Европа-40»
2D
10:10 от 240 ₽ 18:00 от 260 ₽
Синема 5 Курск г. Курск, ул. Карла Маркса, 6, ТРЦ «Central Park»
2D
14:05 от 590 ₽ 17:45 от 570 ₽
Мажор в Дубае
Мажор в Дубае
2025, Россия, приключения, комедия
Горыныч
Горыныч
2025, Россия, приключения, сказка
Папины дочки. Мама вернулась
Папины дочки. Мама вернулась
2025, Россия, семейный, комедия
Алиса в Стране чудес
Алиса в Стране чудес
2025, Россия, мюзикл
Первый на Олимпе
Первый на Олимпе
2025, Россия, драма
Финник 2
Финник 2
2025, Россия, анимация, семейный
Август
Август
2025, Россия, драма, исторический, военный
Шелби Оукс. Город-призрак
Шелби Оукс. Город-призрак
2024, США, ужасы, триллер
Оболочка
Оболочка
2024, США, ужасы, триллер
Хэллоуин. Ночной кошмар
Хэллоуин. Ночной кошмар
2025, США, ужасы
Детка на драйве
Детка на драйве
2025, США, триллер
Дракула
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
