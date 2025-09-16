Казалось бы, проще простого — но нет: фанаты до сих пор спорят, почему Скайнет не убил Сару сразу после рождения

Три самые неудачные комедии Леонида Гайдая: за №3 режиссеру стало так стыдно, что он не снимал ничего следующие 5 лет

Премьеры на ТВ, которые вы посмотрите и не пожалеете: один сериал обогнал «Первый отдел» и вырвался в лидеры

BBC наснимали кучу сериалов не хуже «Шерлока» и «Острых козырьков»: топ-10 проектов студии с рейтингом не ниже 8 баллов

А моей женой накормили толпу: чем закончилось аниме «Токийский гуль» — после финала больше вопросов, чем ответов

Тарантино назвал лучший фильм 2010-х: ни «Интерстеллара», ни «Начала» в списке нет — но Нолана все же мельком упомянул

«Выдержка серийного убийцы»: Мерьем Узерли рвалась вернуться в «Великолепный век» — но ей грубо дали от ворот поворот

В первом сезоне сериала по «Гарри Поттеру» покажут двух персонажей, которые не появляются в «Философском камне» — и это отличные новости

Почему Марату запретили общаться с Айгуль в «Слове пацана»? Причина в ужасном поступке — но виновата не возлюбленная героя

Идеи для «Ветров зимы» Джорджа Мартина: самые наболевшие вопросы из «Игры престолов», которые остались без ответа и мучают фанатов до сих пор