Именно этот момент превратил «Игру престолов» в крутое фэнтези: настолько мощный, что зрители до сих пор его помнят

Кто был реальным прототипом героя «Брата»: Балабанов об этом не рассказывал, но зрители нашли сразу двух «Багровых»

Что скрывает Офелия Фрамп в «Уэнсдэй»? В 3 сезоне ее роль может быть куда опаснее и мрачнее

А вы знаете, кто убил Адидаса в «Слове пацана»? Зрителям не показалось — варианта было два

«Слово пацана» уже 2 года держит рекорд, который не покорился даже «Игре в кальмара» с «Уэнсдэй» — реальный конкурент был лишь один

«Любая авторучка могла убить всю магию»: чем на самом деле занимаются реквизиторы — интервью с человеком, который создает волшебство на экране

До 3-го сезона «Магической битвы» рукой подать: краткий пересказ 2-х частей вам в помощь — не придется все пересматривать

Пальто без пальто и месть Марата: почему пересняли финал «Слова пацана» — создателей никто не заставлял

«Последний день свободы»: 2 фильма, которые по-новому раскрывают трагедию 11 сентября — почти без «жести» и чернухи (выбор критика)

Комедия с ТНТ дышит в спину «Уэнсдэй» от «Нетфликс»: цифры рекордные для российского сериала