Киноафиша
Фильмы
Поезд-призрак
Расписание сеансов Поезд-призрак, 2024 в Курске
14 сентября 2025
Расписание сеансов Поезд-призрак, 14 сентября 2025 в Курске
Билеты
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о фильме
Сегодня
11
Завтра
12
сб
13
вс
14
пн
15
вт
16
ср
17
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Поезд-призрак»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Синема 5 Курск
г. Курск, ул. Карла Маркса, 6, ТРЦ «Central Park»
2D
21:05
от 500 ₽
