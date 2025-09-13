Блокбастер по Пушкину? Почему бы и нет! Завершились съемки «Руслана и Людмилы» с Минекаевым — первые кадры впечатляют (фото)

Сигурни Уивер отказывается смотреть сериал «Чужой: Земля»: странно, но причину поймет каждый зритель

Кто был реальным прототипом героя «Брата»: Балабанов об этом не рассказывал, но зрители нашли сразу двух «Багровых»

Комедия с ТНТ дышит в спину «Уэнсдэй» от «Нетфликс»: цифры рекордные для российского сериала

«Последний день свободы»: 2 фильма, которые по-новому раскрывают трагедию 11 сентября — почти без «жести» и чернухи (выбор критика)

А вы знаете, кто убил Адидаса в «Слове пацана»? Зрителям не показалось — варианта было два

Уэс Андерсон обожает эту историческую драму Стивена Спилберга — культовая картина считается одним из лучших фильмов XXI века

Пальто без пальто и месть Марата: почему пересняли финал «Слова пацана» — создателей никто не заставлял

Тест для тех, чей любимый фильм — «Москва слезам не верит»: сможете вспомнить имена 7 героев картины?

Закулисная драма на съемках «Адмирала» переросла во вражду: Хабенского обозвали «нулевым» актером — и требовали уволить