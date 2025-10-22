Третий сезон «Кайдзю №8» станет последним: прочитали мангу и узнали, каким кошмаром все закончится

Кажется, Дальний Восток — а на деле совсем другой регион: как создатели «Здесь все свои» обманули зрителей

Самая таинственная героиня Пандоры: кем может быть отец Кири из «Аватара» - есть три правдоподобных версии

Фанаты пищали от восторга, а Паттинсон сгорал со стыда: эта неловкая сцена из «Сумерек» еще долго мучила его в кошмарах

«Выжали все соки из медведя»: один из создателей предрек «медленную смерть» «Маши и Медведя»

Михалков отказался, Янковский перекрестился: в «Формуле любви» Захарову пришлось снимать никому неизвестного грузина

В «Темном рыцаре» Нолан оставил намеки, которые не увидел ни один зритель: внимание на пальцы Бэтмена

Йети и дети: свежая серия «Маши и Медведя» — сплошная отсылка на культовую фантастику нулевых (создатели мульта не скрывают)

Танос все понял при первой встрече: злодей всегда знал, что Тони Старк в «Мстителях» станет Доктором Думом — одна цитата объясняет все

Калугина уже не мымра, а Верочка все так же хороша: ИИ показал, как бы выглядели 11 героев «Служебного романа» в наши дни (фото)