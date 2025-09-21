Кто из хоббитов «Властелина колец» был младше всех: Фродо напрасно считали юным и несмышленым

Где находятся львы из фильма «Невероятные приключения итальянцев в России» и какие из них были бутафорскими

Сломаются даже самые черствые: 3 дорамы, досмотреть которые без рыданий не получится

В «Дайте жалобную книгу» Рязанов критиковал власти СССР так тонко, что цензура этого даже не заметила: да и большинство зрителей — тоже

В российской версии «Аркейна» цветастых красоток заменят богатыри, Щелкунчик и умилительный зверек: есть первый кадр (фото)

От машины из «Простоквашино» до штанов Трубадура: вспомните, какого цвета 5 деталей из мультфильмов СССР (тест)

Один из самых ожидаемых сериалов 2025-го на подходе: Netflix покажет долгожданный хит с Джудом Лоу 18 сентября — отмечайте в календаре

Фанаты, общий сбор: первые два сезона «Поднятия уровня» были идеальными, но третий изменит все

4 странности «Острова проклятых» подтверждают — герой ДиКаприо не был психопатом: в дурку упекли «по беспределу»

В «Истребителе демонов» так и не показали смерть Тандзиро, хотя он умер… целых два раза: просто не все поняли