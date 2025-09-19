Этот советский боевик критики оценили выше «Пиратов ХХ века»: не зря собрал 43 миллиона зрителей

Владимиру Машкову — 44, а Александру Голубеву всего 24: сколько лет было актерам «Ликвидации» на момент съемок?

Почему наложницы так боялись попасть в Старый дворец? В «Великолепном веке» это звучало как приговор

Кэмерон уже работает над «Терминатором 7», но в ближайшие годы премьеру не ждите: всему виной — нейросети (и кое-что еще)

Почувствуйте себя Беллой Свон: нужно 66 тысяч рублей и много терпения — проверено фанатами «Сумерек»

Фанаты, общий сбор: первые два сезона «Поднятия уровня» были идеальными, но третий изменит все

В российской версии «Аркейна» цветастых красоток заменят богатыри, Щелкунчик и умилительный зверек: есть первый кадр (фото)

4 странности «Острова проклятых» подтверждают — герой ДиКаприо не был психопатом: в дурку упекли «по беспределу»

Сколько лет Танджиро в 4-м сезоне «Истребителя демонов»? За все время возраст не поменялся — вот когда герой повзрослеет

Один из самых ожидаемых сериалов 2025-го на подходе: Netflix покажет долгожданный хит с Джудом Лоу 18 сентября — отмечайте в календаре