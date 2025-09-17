Меню
Фильмы
Всеведущий читатель
Расписание сеансов Всеведущий читатель, 2025 в Курске
17 сентября 2025
Расписание сеансов Всеведущий читатель, 17 сентября 2025 в Курске
г. Курск, ул. Ленина, 30, ТРЦ «Пушкинский»
2D
21:00
от 340 ₽
Отзывы
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Доктор Динозавров
Отзывы
2025, Россия, анимация
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Дракула
Отзывы
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Колбаса
Отзывы
2025, Россия, комедия
Семейный призрак
Отзывы
2025, Россия, комедия, фантастика
Зверопоезд
Отзывы
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Беги
Отзывы
2025, Россия, комедия, криминал
Выход 8
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Токсичный мститель
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, комедия
Сказки тёмного леса. Ворожея
Отзывы
2025, Россия, сказка
Астрал. Поместье ужаса
Отзывы
2024, Мексика, ужасы
