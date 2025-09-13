Спилберг даже не на втором месте: подборка фильмов по «Войне миров» от худшего (2%) к лучшему (89%)

Почему Раиса так вцепилась в Васю в «Любовь и голуби» и причем тут экстрасенсы: секрет, который не лежит на поверхности

«Взорвет людям мозг»: Ченнинг Татум раскрыл, чего ждать от премьеры фильма «Мстители: Судный день»

Называем лучший сезон «Очень странных дел», который смотрели 1 млрд часов: выбрали не критики, а обычные люди

Новый исторический сериал со звездами «Игры престолов» и «Дома дракона» стал хитом HBO — несмотря на так себе отзывы критиков

Кто есть кто в дораме «Слабый герой»? Си Ын главный персонаж, но и эти герои важны

«Никогда себе не прощу»: о главном кошмаре в жизни Румянцевой узнали спустя годы после смерти артистки

«Дать что-то меньшее — кощунство»: «Крик 7» станет одним из лучших сиквелов серии — из мертвых вернут сразу нескольких звезд франшизы

«Елки 12» готовят сюрприз: возвращается любимый герой, но его ждет серьезное испытание — теперь все будет иначе

Любимый советский режиссер Маслякова — не Гайдай или Рязанов: лишь его фильмы хвалил в интервью ведущий КВН