Киноафиша Фильмы Всеведущий читатель Расписание сеансов Всеведущий читатель, 2025 в Курске 9 сентября 2025

Расписание сеансов Всеведущий читатель, 9 сентября 2025 в Курске

Вся информация о фильме
чт 4 пт 5 сб 6 вс 7 пн 8 вт 9 ср 10
5 звезд г. Курск, ул. Ленина, 30, ТРЦ «Пушкинский»
2D
20:40 от 290 ₽
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Орудия
Орудия
2025, США, драма, ужасы, детектив
Доктор Динозавров
Доктор Динозавров
2025, Россия, анимация
Семейный призрак
Семейный призрак
2025, Россия, комедия, фантастика
Дети-шпионы
Дети-шпионы
2025, Россия, семейный
Ритмы мечты
Ритмы мечты
2025, Россия, драма, комедия
Побег из зоопарка
Побег из зоопарка
2024, Германия, семейный
Идентификация
Идентификация
2025, Россия, фантастика
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Ведьмина доска
Ведьмина доска
2024, США, ужасы, детектив
Выход 8
Выход 8
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Тимур и его команда
Тимур и его команда
2025, Россия, приключения
