Меню
Киноафиша
Курск, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Всеведущий читатель
Расписание сеансов Всеведущий читатель, 2025 в Курске
Расписание сеансов Всеведущий читатель, 2025 в Курске
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о фильме
чт
4
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Всеведущий читатель»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Синема 5 Курск
г. Курск, ул. Карла Маркса, 6, ТРЦ «Central Park»
2D
19:00
от 520 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Орудия
Отзывы
2025, США, драма, ужасы, детектив
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Доктор Динозавров
Отзывы
2025, Россия, анимация
Семейный призрак
Отзывы
2025, Россия, комедия, фантастика
Побег из зоопарка
Отзывы
2024, Германия, семейный
Ритмы мечты
Отзывы
2025, Россия, драма, комедия
Дети-шпионы
Отзывы
2025, Россия, семейный
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Ведьмина доска
Отзывы
2024, США, ужасы, детектив
Идентификация
Отзывы
2025, Россия, фантастика
Мир Юрского периода: Возрождение
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Астрал. Заклятие мёртвых
Отзывы
2024, Турция, ужасы
Зумеры выбрали любимый фильм: зря думаете, что это новинка – первое место занял хит из 90-х
Почему Саид не снимает пиджак в «Клоне»: именно в костюме — объяснение краха его брака с Жади
Никому столько не платили: для чего Балабанов снял Салтыкову в «Брате 2» и сколько стоила минута в ванной
«Когда уже закончится этот бред?!»: НТВ запускает уже 4-й сезон этого сериала — но зрители и первого не хотели (почти все)
На IMDb оценки выше, чем у распиаренного «Одни из нас»: на Западе влюбились в «Метод» с Хабенским — и претензия к сериалу только одна
«Не получается раскрыть потенциал»: зрители назвали лучший сериал Антона Васильева — удивитесь, но это не «Невский»
Лев влюбился в овечку, теперь в 4K: скоро на экраны вновь выйдут «Сумерки», но есть одна неприятная новость
Для фанатов «Невского» и не только: 8 детективов с наиболее высокими оценками — у каждого рейтинг не ниже «восьмерки»
Netflix забрал все внимание в Венеции: привезли на фестиваль сразу 3 фильма — и каждый потенциальная сенсация
Бортко колебался до последнего: этот советский фильм мог никогда не выйти — спустя время стал его визитной карточкой
К-поп, где К — это Кадышева: в русской версии «Охотниц на демонов» богатырши крошат Кощея и Бабу Ягу — а в перерывах пляшут «калинку»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667