Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Всеведущий читатель Расписание сеансов Всеведущий читатель, 2025 в Курске

Расписание сеансов Всеведущий читатель, 2025 в Курске

Билеты
Вся информация о фильме
чт 4
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Всеведущий читатель»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Синема 5 Курск г. Курск, ул. Карла Маркса, 6, ТРЦ «Central Park»
2D
19:00 от 520 ₽
Орудия
Орудия
2025, США, драма, ужасы, детектив
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Доктор Динозавров
Доктор Динозавров
2025, Россия, анимация
Семейный призрак
Семейный призрак
2025, Россия, комедия, фантастика
Побег из зоопарка
Побег из зоопарка
2024, Германия, семейный
Ритмы мечты
Ритмы мечты
2025, Россия, драма, комедия
Дети-шпионы
Дети-шпионы
2025, Россия, семейный
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Ведьмина доска
Ведьмина доска
2024, США, ужасы, детектив
Идентификация
Идентификация
2025, Россия, фантастика
Мир Юрского периода: Возрождение
Мир Юрского периода: Возрождение
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Астрал. Заклятие мёртвых
Астрал. Заклятие мёртвых
2024, Турция, ужасы
Зумеры выбрали любимый фильм: зря думаете, что это новинка – первое место занял хит из 90-х
Почему Саид не снимает пиджак в «Клоне»: именно в костюме — объяснение краха его брака с Жади
Никому столько не платили: для чего Балабанов снял Салтыкову в «Брате 2» и сколько стоила минута в ванной
«Когда уже закончится этот бред?!»: НТВ запускает уже 4-й сезон этого сериала — но зрители и первого не хотели (почти все)
На IMDb оценки выше, чем у распиаренного «Одни из нас»: на Западе влюбились в «Метод» с Хабенским — и претензия к сериалу только одна
«Не получается раскрыть потенциал»: зрители назвали лучший сериал Антона Васильева — удивитесь, но это не «Невский»
Лев влюбился в овечку, теперь в 4K: скоро на экраны вновь выйдут «Сумерки», но есть одна неприятная новость
Для фанатов «Невского» и не только: 8 детективов с наиболее высокими оценками — у каждого рейтинг не ниже «восьмерки»
Netflix забрал все внимание в Венеции: привезли на фестиваль сразу 3 фильма — и каждый потенциальная сенсация
Бортко колебался до последнего: этот советский фильм мог никогда не выйти — спустя время стал его визитной карточкой
К-поп, где К — это Кадышева: в русской версии «Охотниц на демонов» богатырши крошат Кощея и Бабу Ягу — а в перерывах пляшут «калинку»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше