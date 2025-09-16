«Твой дом — турьма!»: вспоминаем 10 цитат Папанова, которые сделали «Берегись автомобиля» культовой комедией

Культ, секта или глобальная афера: связь «Песни утра» с «Невермором» раскрыли только к финалу «Уэнсдэй»

Почему Раиса так вцепилась в Васю в «Любовь и голуби» и причем тут экстрасенсы: секрет, который не лежит на поверхности

Новый исторический сериал со звездами «Игры престолов» и «Дома дракона» стал хитом HBO — несмотря на так себе отзывы критиков

Кто есть кто в дораме «Слабый герой»? Си Ын главный персонаж, но и эти герои важны

«Вспомним Хита Леджера»: Иванченко может ждать нечто посерьезнее хейта — из-за перезапуска «Моей прекрасной няни» ходит по грани

«Елки 12» готовят сюрприз: возвращается любимый герой, но его ждет серьезное испытание — теперь все будет иначе

«Архитектор: Война на Востоке»: по «Невскому» могут снять идеальную полнометражку — без Павла Семенова, зато с его батей

Почти как «Люк, я твой отец»: в «Молчании ягнят» есть удивительный пример эффекта Манделы — зрители спустя годы не могут поверить

«Никогда себе не прощу»: о главном кошмаре в жизни Румянцевой узнали спустя годы после смерти артистки