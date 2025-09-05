Меню
Киноафиша Фильмы Вес победы Расписание сеансов Вес победы, 2024 в Курске 5 сентября 2025

Расписание сеансов Вес победы, 5 сентября 2025 в Курске

Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
5 звезд г. Курск, ул. Ленина, 30, ТРЦ «Пушкинский»
2D
13:30 от 290 ₽ 17:25 от 340 ₽
Синема 5 Курск г. Курск, ул. Карла Маркса, 6, ТРЦ «Central Park»
2D
22:40 от 500 ₽
