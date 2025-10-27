Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Хэллоуин '86 Расписание сеансов Хэллоуин '86, 2025 в Курске 27 октября 2025

Расписание сеансов Хэллоуин '86, 27 октября 2025 в Курске

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 24 Завтра 25 вс 26 пн 27 вт 28 ср 29
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Хэллоуин '86»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Люксор Европа г. Курск, ул. Студенческая, 1, ТРЦ «Европа-40»
2D
13:40 от 210 ₽
Синема 5 Курск г. Курск, ул. Карла Маркса, 6, ТРЦ «Central Park»
2D
22:10 от 450 ₽
Август
Август
2025, Россия, драма, исторический, военный
Первый на Олимпе
Первый на Олимпе
2025, Россия, драма
Алиса в Стране чудес
Алиса в Стране чудес
2025, Россия, мюзикл
Горыныч
Горыныч
2025, Россия, приключения, сказка
Финник 2
Финник 2
2025, Россия, анимация, семейный
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Трон: Арес
Трон: Арес
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Песочный человек
Песочный человек
2025, США, ужасы
Лермонтов
Лермонтов
2025, Россия / Грузия, биография
Дракула
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Черный телефон 2
Черный телефон 2
2025, США, ужасы
Глазами пса
Глазами пса
2025, США, ужасы, триллер
Российские «Зачарованные»: на СТС выйдет сериал с Муцениеце про трех обманщиц, которые внезапно получили магические силы
«Обожаю, когда из платного контента что-то вырезают»: 2 сезон «Дандадана» зацензурили в России – под нож пошли важные сюжетные сцены
Российских премьер этой осенью немало, но именно «Август» собрал миллиард за 28 дней — вот что говорят о нем зрители
Говорящий пес, Мерлин и Анна Семенович: российский ответ «Сверхъестественному» и фэнтези Netflix выходит уже 6 ноября
«Наши люди в булочную на такси не ездят»: то ли дело метро – вспомните 5 фильмов СССР по кадрам с «подземкой» (тест)
Рейтинг 7.2 и Фома из «Невского» в главной роли: про сериал «Ронин» слышали многие – но знаете ли вы, что значит название?
Звезда «Эйфории», Леди Гага и сестра Шаламе: «Дьявол носит Prada 2» обещает массу сюрпризов — особенно актерских
Самые мрачные «Звездные войны», которые мы потеряли: Lucasfilm запретили Финчеру снимать продолжение «Скайуокер. Восход»
Она все видела — но никто не верит: 3 напряженных триллера для тех, кто еще не отошел от «Девушки из каюты №10»
Кто круче – «Игра в кальмара» или «Алиса в Пограничье»? Финалы обеих игр дают однозначный ответ – не оспорите
Джон Уик ворвался в «Игру в кальмара»: свежий боевик Netflix снят в Корее, но покорил весь мир – 7 000 000 зрителей всего за пару дней
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше