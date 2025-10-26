Меню
Фильмы
Хэллоуин '86
Расписание сеансов Хэллоуин '86, 2025 в Курске
26 октября 2025
Расписание сеансов Хэллоуин '86, 26 октября 2025 в Курске
Люксор Европа
г. Курск, ул. Студенческая, 1, ТРЦ «Европа-40»
2D
21:40
от 280 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Август
Отзывы
2025, Россия, драма, исторический, военный
Первый на Олимпе
Отзывы
2025, Россия, драма
Алиса в Стране чудес
Рецензия
Отзывы
2025, Россия, мюзикл
Финник 2
Отзывы
2025, Россия, анимация, семейный
Горыныч
Отзывы
2025, Россия, приключения, сказка
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Трон: Арес
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Дракула
Рецензия
Отзывы
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Глазами пса
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы, триллер
Лермонтов
Рецензия
Отзывы
2025, Россия / Грузия, биография
Грабитель с крыши
Отзывы
2025, США, криминал, драма
Нахимовцы. Янтарный берег
Отзывы
2025, Россия, приключения, семейный
Сыла точно не уходит, но что с Джемре? В 110 серии «Клюквенного щербета» покажут итоги аварии
Михалков мечтал о работе в Ростове, но все пришлось поменять: где снимали фильм «Родня»
Маньяки из СССР возвращаются — и становится по-настоящему жутко: когда выйдут новые серии 2 сезона «Душегубов: 1989»
«Жить, как говорится, хорошо», но с отвращением: из-за кино Вицин страдал, терпел боль, а однажды и унижение
Приглушаем свет и достаем тыкву: составили маршрут из 5 фильмов Бертона для тех, кто хочет создать настроение на Хэллоуин
«Одиннадцать друзей Кайло Рена»: Disney похоронил лучший фильм по «Звездным войнам»
«Провалится в прокате»: у новинки от Мэла Гибсона бюджет почти как у «Одиссеи» Нолана — и для успеха нужно собрать не меньше $600 млн
«Постучись в мою дверь» с налетом Островского: российский сериал сняли в формате турдизи — здесь и Стамбул в кадре, и актер из «Основания: Осман»
«У нас что ни гроб, то огурчик»: только знатоки кино СССР вспомнят фильмы с Вициным по 7 цитатам (тест)
Чеширский Кот или Безумный Шляпник? Узнайте, кто вы из «Алисы в Стране чудес» (гороскоп-тест)
«Она хотела, чтобы страна изменилась»: вот кто стал прототипом Ариадны из «Хроник русской революции» — Высоцкой не позавидуешь
