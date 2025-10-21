Стало известно, кто сыграет Скалли в новых «Секретных материалах»: с Джиллиан Андерсон ничего общего

Зачем египтяне поставили статую в Тихом океане и кто снабжал «Дхарму» продуктами? Главные тайны «Остаться в живых»

Насильственные браки и вечный голод: ужасающие традиции османского гарема, которые в «Великолепном веке» предпочли скрыть

Калугина уже не мымра, а Верочка все так же хороша: ИИ показал, как бы выглядели 11 героев «Служебного романа» в наши дни (фото)

Фанаты пищали от восторга, а Паттинсон сгорал со стыда: эта неловкая сцена из «Сумерек» еще долго мучила его в кошмарах

Михалков отказался, Янковский перекрестился: в «Формуле любви» Захарову пришлось снимать никому неизвестного грузина

Без проходных серий: эти 6 мини-сериалов IMDb считает лучшими в истории — сценарий сильнее, чем в половине фильмов с «Оскаром»

В «Темном рыцаре» Нолан оставил намеки, которые не увидел ни один зритель: внимание на пальцы Бэтмена

Танос все понял при первой встрече: злодей всегда знал, что Тони Старк в «Мстителях» станет Доктором Думом — одна цитата объясняет все

«Гони рубль, родственник»: только фанаты «Афони» осилят тест — вспомните, каких цитат не было в фильме